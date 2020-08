Kabinet van minster Ben Weyts staat sportcompetities opnieuw toe in Vlaanderen, wel beperking wat publiek betreft

Er mag opnieuw competitief gesport worden in heel Vlaanderen. Het kabinet van Ben Weyts, Vlaams minister van Sport, heeft dat bekendgemaakt. Antwerps gouverneur Cathy Berx had al beslist dat ook in de provincie Antwerpen weer gesport mocht worden langs Vlaamse normen.

Dat maakt dat de regels opnieuw voor heel Vlaanderen kunnen vastgelegd worden. Die bestaan uit het feit dat indoorsporten kunnen plaatsvinden voor 100 toeschouwers en outdoorsporten voor 200 toeschouwers. Vlaamse sportpartners raden wel aan om wedstrijden te laten doorgaan zonder publiek, indien dat financieel mogelijk is, net om afgelastingen te vermijden. Sport Vlaanderen heeft de concrete richtlijnen meegegeven. Georganiseerd sporten is toegelaten in een groep van maximum 50 personen, als er steeds een meerjarige verantwoordelijk is en mits het wassen voor en na de activiteit van de handen én van het sportmateriaal. REGISTRATIESYSTEEM Voorts moeten ook alle veiligheidsprotocollen worden opgevolgd. Bij sporten in niet-georganiseerd verband is er mogelijk een registratiesysteem van kracht.