Beerschot behoudt perfect rapport na mooie overwinning tegen Zulte Waregem

Beerschot heeft deze namiddag met 3-1 gewonnen van Zulte Waregem. Tissoudali en Holzhauser speelden een indrukwekkende wedstrijd en scoorden ook voor de thuisploeg. Berahino deed de netten trillen voor de bezoekers.

Beerschot begon goed aan de wedstrijd en de eerste kans was dan ook voor de thuisploeg. Tissoudali kon trappen, maar zijn bal ging in het zijnet. Aan de overkant probeerde Bruno het van buiten de zestien, maar zijn schot ging hoog over.

Beerschot had controle over de wedstrijd en vooral via het duo Holzhauser-Tissoudali waren ze gevaarlijk. Na een half uur kregen ze ook waar ze recht op hadden want Tissoudali legde de 1-0 binnen na een zeer knappe assist van Holzhauser. Even leek er sprake van buitenspel, maar de VAR keurde het doelpunt goed.

Beerschot ging daarna op zoek naar de 2-0 en ze kwamen er net voor de rust nog dichtbij dankzij… Tissoudali. De Nederlandse Marokkaan ging knap voorbij zijn verdediger, maar zijn plaatsbal strandde op de deklat. In de rebound was Dom te verrast om nog te scoren.

Zulte Waregem kon daar weinig tegenover zetten. In de slotfase kwam de bal nog tot bij Jelle Vossen, maar de spits legde de bal, al dan niet in buitenspel, tegen de paal. 1-0 was dan ook een verdiende ruststand voor Beerschot.

Tweede helft

Zulte Waregem kwam goed uit de kleedkamer en na tien minuten in de tweede helft werd het al beloond met een doelpunt. Berahino was goed gevolgd om de bal aan de tweede paal binnen te duwen: 1-1.

Lang stond de 1-1 echter niet op het bord. In de gietende regen stond Holzhauser klaar voor een vrije trap en de centrale middenvelder legde de bal op een heerlijk manier binnen. 2-1 en Zulte Waregem moest dus opnieuw vol aan de bak.

De wedstrijd werd zelfs nog even stilgelegd door een wolkbreuk, maar Beerschot zou daarna niet meer in de problemen. Het werd zelfs nog 3-1 dankzij een tweede doelpunt van Holzhauser. Beerschot behoudt zo haar perfect rapport. Zulte Waregem blijft achter met 0 op 6 en zal zo volgende week vol aan de bak moeten om haar eerste punten van het seizoen te rapen.