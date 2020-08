"Zo'n teams weten vaak hoe ze met een voorsprong moeten omgaan" & "Nooit gedomineerd zoals we wilden": de analyses van Leko en Clement

Na de gewonnen bekerfinale blijven de goede resultaten uit bij Antwerp. Op bezoek bij Cercle Brugge zakten ze helemaal weg na de 0-1 en daar maakte een gretige thuisploeg optimaal gebruik van. De trainers gaven achteraf hun visie op de wedstrijd.

Ivan Leko begon met zijn collega te feliciteren en benadrukte dat Cercle Brugge meer wil om te winnen toonde. "Daarom is dit voor hen een verdiende overwinning", moest de Kroaat toegeven. "Dit is niet wat we wilden brengen en dat is moeilijk te aanvaarden."

De voorsprong kwam er na een mooie aanval, maar daarna liet RAFC het na om op zoek te gaan naar een tweede goal. "Dat kan niet voor een topclub. Ja, we hadden goede momenten, maar ik had nooit het gevoel dat we deze match domineerden zoals we dat zouden willen."

Na de bekerfinale was er een feeststemming bij de Great Old, maar die is door de 1 op 6 verdwenen als sneeuw voor de zon. "We leefden misschien op een wolk, maar nu moeten we nederig zijn en opnieuw brengen wat deze club verdient: passie, energie en voetbal."

Bezorgd naar de kleedkamer

"Zonder twijfel een fantastisch resultaat", stak Paul Clement van wal. "Want het is een erg moeilijk te bekampen team, waartegen je sterk moet zijn, mans. Ze kwamen met een mooi doelpunt op voorsprong en dat baarde me toch wat zorgen. Het is een ploeg met veel ervaring die en zo'n teams weten vaak hoe ze met een voorsprong moeten omgaan."

Maar ondanks die bezorgdheid stapte Cercle wel met drie verdiende punten van het veld. "Daarom was het ook zo jammer dat we niet met 0-0 naar de kleedkamer gingen. Het kwam er voor ons dus op neer om niet op te geven en erin te blijven geloven. Ongeacht de situatie. De inzet en de mentaliteit, daar ben ik achteraf nog het meest tevreden mee.