"Met twee of drie Lamkel Zé's op het veld kregen we wellicht een ander resultaat": fantastische 'rabona' en een van de weinigen op niveau

Nadat hij het goed deed in de bekerfinale werd Didier Lamkel Zé op de bank gezet op speeldag 1. Antwerp miste duidelijk wat creativiteit tegen Moeskroen en tegen Cercle Brugge kreeg hij opnieuw zijn kans vanaf de aftrap. Hij stelde niet teleur.

Tegen Cercle Brugge nam hij de linkerflank voor zich, waardoor hij ook meer defensieve taken moest invullen. Dat liet hij niet na en bij de 0-1 speelde hij een grote rol. Hij zette Hotic in de wind, ging de combinatie aan met Mbokani en assisteerde Gerkens met een fantastische 'rabona', een voorzet achter zijn steunbeen.

Volgens Ivan Leko was Didier Lamkel Zé zondag een van zijn beste spelers. "Hij zorgde voor dreiging en respecteerde ons wedstrijdplan. Ik ga er niet om liegen, hij is een van de beste spelers van Antwerp. Met twee of drie Lamkel Zé's op het veld kregen we wellicht een ander resultaat", legde de coach van Antwerp uit.

Toch liet Leko een van zijn beste spelers op de bank starten tegen Moeskroen. Zijn verklaring leest u tussen de lijntjes. "Om goed te spelen moet je goed trainen en deze week was hij goed op training."