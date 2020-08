Na de spanningen: hoe belangrijk voelt Vercauteren zich bij Anderlecht?

Frank Vercauteren werd vorig jaar naar Anderlecht gehaald om meer realisme in het project en het proces van de club te brengen. Daarbij was hij het niet altijd eens met Vincent Kompany, speler-trainer en vooral visiebewaker van de club.

Er zijn dus geregeld spanningen tussen Vincent Kompany en Frank Vercauteren. Niet onlogisch, als twee mensen verschillen van mening. Ook na de puntendeling tegen KV Mechelen waren er veel spanningen.

Vercauteren is het als trainer uiteraard niet gewend dat er hij niet alles of toch bijna alles voor het zeggen heeft. Volgens Het Nieuwsblad zou hij zich dan ook vragen stellen over zijn toekomst bij paars-wit.

Zolang het bij meningsverschillen blijft en de resultaten volgen, zal er niet snel iets veranderen aan de situatie. De drie punten na de 3-1 tegen STVV zullen intern dan ook veel deugd hebben gedaan.