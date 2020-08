Opvallend: de 'grote stamnummer wisseltruc' bij Beerschot en Antwerp

Beerschot zit in een zegeroes! De Mannekes wonnen de promotiefinale en sloten ook de eerste twee speeldagen in de Jupiler Pro League af met een driepunter. Royal Antwerp FC deed het dan weer iets minder goed na de historische bekerfinale.

En dat heeft voor iets bijzonders gezorgd in het klassement. De promovendus, die alles nog te bewijzen heeft in eerste klasse A, staat met een 6 op 6 en het beste doelpuntensaldo op nummer 1 in de stand.

1 en 13

RAFC, dat zich de voorbije seizoenen twee seizoenen kwalificeerde voor play-off 1, staat na het gelijkspel tegen Moeskroen en de nederlaag tegen Cercle Brugge op een 13e plek.

Die klasseringen komen voor beide clubs overeen met de stamnummers van de grote rivaal. Een reden meer dus voor Antwerp om zo snel mogelijk te stijgen in het klassement...