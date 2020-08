Dury reageert op kritiek van boze ex-assistent: "Ik heb het bestuur nog geantwoord dat ze evengoed mij kunnen vervangen"

Zulte Waregem nam in het tussenseizoen afscheid van Eddy Van den Berghe en Ronny Verriest. Vooral eerstgenoemde is niet te spreken over het gedwongen afscheid. Francky Dury reageert.

Eddy Van den Berghe reageerde immers heel geprikkeld op zijn ontslag. “De laatste maanden werd het meer en meer een schrikbewind”, wikt de voormalige assistent van Essevee zijn woorden niet.

“Het is zo dat het bestuur het plan had om te verjongen”, legt Francky Dury uit in Sjotcast. “Ze maakten zich zorgen omdat de technische staf uit drie zestigers bestond. Ik heb ze geantwoord dat zij de beslissingen nemen, maar dat ze mij evengoed kunnen vervangen. Ik ben tenslotte de oudste van de drie.”

Die verjonging werd uiteindelijk doorgedrukt. Van den Berghe en Ronny Verriest werden vervangen door Davy De fauw en Timmy Simons. “Ik dacht aanvankelijk dat er één assistent ging worden vervangen”, legt Dury uit. “Ik wist namelijk dat De fauw in aanmerking kwam voor de job.”

“Toen kreeg ik te horen dat ook Simons kandidaat was”, steekt Dury zijn verantwoordelijkheid niet onder stoelen of banken. “Dat is een grote naam, hé. Met zijn carrière en ervaring brengt hij sowieso iets bij. Al wil ik benadrukken dat de hele situatie misschien ook te maken heeft met de mindere resultaten in januari. Toen is die beslissing gevallen.”