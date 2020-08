Arslanagic kijkt ex-ploeg in de ogen met dezelfde trainer als vorig jaar: "Had geen aandacht voor de geruchten"

Voor Dino Arslanagic wordt het een speciale wedstrijd zaterdag tussen Antwerp en AA Gent. Met zijn nieuwe ploeg neemt hij het op tegen zijn oude ploeg, maar wel met zijn oude coach. Kan u er nog aan uit?

Arslanagic komt dus opnieuw Laszlo Bölöni tegen bij AA Gent, zijn ex-coach bij Antwerp. "Hij is een coach met heel veel ervaring en wij hebben heel veel technische kwaliteiten. Hij wil ons agressiever laten spelen maar met dezelfde offensieve spirit als ervoor", klinkt het bij de Belgische verdediger.

"Thorup en Bölöni hebben een verschillende stijl van trainen maar het is niet zo dat er onder Thorup de voorbije weken minder inzet was op training. De spelers zijn professionals en geven zich elke training 100%", verzekert Arslanagic op de persconferentie voor de wedstrijd.

"Had het niet verwacht"

Arslanagic had alleszins niet verwacht dat hij Bölöni zo snel zou terugzien. "Ik had het echt niet verwacht", lacht hij. "Ik had begin deze week ook wel wat geruchten gehoord maar had er niet veel aandacht aan besteed. Ik vind het niet erg want ik ken zijn manier van werken en hoe hij in elkaar zit."