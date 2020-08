"Had match kunnen kantelen": Waasland-Beveren reageert op enkele cruciale fases, maar is ook groots in het verlies tegen Essevee

Echt aanspraak op een punt of meer kon Waasland-Beveren nooit maken aan de Gaverbeek tegen Zulte Waregem. Maar: het had mogelijk toch anders kunnen lopen.

Vlak voor rust had Omar Govea misschien wel een tweede gele kaart kunnen of moeten krijgen, terwijl er vlak na de koffie voor een licht contact van Albanese op Opare een strafschop kwam voor de 2-0: enkele cruciale fases vlak voor en na de pauze maakten een wezenlijk verschil in Zulte Waregem - Waasland-Beveren.

"Volgens mij had hij een uitsluiting verdiend", was Aleksandar Vukotic duidelijk in zijn analyse. "En die strafschop? Die was misschien wel licht. Na die 2-0 konden we niks meer klaarmaken, dus dat is jammer. Maar we moeten nu vooral naar de volgende match kijken."

Verdiende overwinning

Ook coach Nicky Hayen zag de fases met lede ogen aan: "De fase waarin Govea geel kreeg was het misschien licht, maar als je al geel hebt wil dat niet zeggen dat je geen tweede moet trekken na enkele minuten."

"Maar we moeten geen excuses zoeken na deze wedstrijd. De strafschop? Er was contact op een plaats waar dat eigenlijk niet nodig is, dan kan je een penalty tegen krijgen. Het is een oververdiende overwinning voor Zulte Waregem."