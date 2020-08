Bijgelovige jongen, die Raphael Holzhauser: "Als we verliezen wil hij niet meer naar dat café"

Het Kiel heeft een artiest: Raphael Holzhauser is de naam. De Oostenrijker doet de fans - van thuis - kirren van plezier. Zijn beste maat? Dat is geen geheim. Dennis Prychynenko en hij zijn bijna altijd samen te vinden.

Samen met Yan Vorogovskiy gaan ze regelmatig wel eens op stap. “Al vier ­weken lang gaan we naar dezelfde restaurants. Dat komt door het bijgeloof van Rapha. Omdat we blijven winnen, wil hij daar niets aan veranderen", vertelt Prychynenko in GvA.

Er zijn zelfs al enkele cafés doorkruist. "Iedere maandag hetzelfde restaurant, iedere dinsdag dezelfde plaats, en ga zo maar door... Gaan we ergens iets drinken en verliezen we dat weekend, dan komen we daar nooit meer. Ik ben zelf ook wel een beetje bijgelovig, maar toch niet zo extreem.”