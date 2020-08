"Lang op moeten wachten, dit is een ontlading": Eindelijk nog eens een zege voor Essevee, Dury en Vossen reageren - en hoe zit het met het penaltylijstje?

Na een halfuur zonder echt grote opwinding opende Jelle Vossen op knappe wijze de score tegen Waasland-Beveren. Daarna liep het vlot voor Essevee, coach en goalgetter reageerden dan ook opgelucht na de 4-1.

De vernieuwde corona-opstelling qua matchreacties na de wedstrijd is nog een beetje wennen, maar het levert soms ook wel unieke momentjes op. Zo kwam Jelle Vossen de perszaal binnen, terwijl aan de andere kant Daan Heymans zijn gesprek besloot met het knappe doelpunt van Vossen. "Merci merci", kon er een lachje af.

Vossen had overigens ook evengoed twee doelpunten kunnen maken, maar de strafschop werd deze week getrapt door Gianni Bruno: "Er staat twee man op het lijstje. Gianni had nog niet gescoord en we zijn beiden volwassen genoeg om er geen discussie van te maken, dat is het belangrijkste."

Ik ben altijd opgelucht als ik win

Maar: de zege kwam wel op een gepast moment: "Er was de 0 op 6, maar het liep ook de laatste matchen van vorig seizoen al niet echt lekker. We hebben hier lang op moeten wachten, deze overwinning is wel een ontlading. Het eerste doelpunt was een opluchting, daarna hebben we de score kunnen uitdiepen. Maar we hebben nog werkpunten. De laatste bal moet nog beter, we hadden veel meer kunnen scoren dan vier keer."

Ook Francky Dury was opgetogen met de zege: "Ik ben altijd opgelucht als ik win en dat telt voor elke trainer. Na de 3-1 voelde ik even nog wat ongemak, maar we hebben de zege naar ons kunnen toetrekken. We hadden een moeilijke start, nu gaan we op zoek naar bevestiging."