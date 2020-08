Philippe Clement analyseert pijnlijke nederlaag: "Onverklaarbaar" en "Heb spelers dingen zien doen die ik nog nooit zag van hen"

Na de 0-4 op bezoek bij KAS Eupen leek de Brugse trein ook voor dit seizoen te zijn vertrokken, maar tegen Beerschot werd opnieuw een veel mindere prestatie geleverd. "Wat er is gebeurd, Philippe Clement?" Of hoe uit één vraag meteen een heel relaas bleek.

In coronatijden zijn de perscontacten na de wedstrijd anders dan vroeger en in Jan Breydel kwamen de coaches na Club Brugge - Beerschot apart met de pers praten. En dus kreeg Philippe Clement meteen een vraag naar het hoofd geslingerd.

"Wat er is gebeurd? In eerste plaats dat we verloren hebben. En verder is het onverklaarbaar wat er deze match juist gebeurd is", opende Clement de debatten. "Ik zag een goede match in Eupen, met goed voetbal, goede kansen, doelpunten, ..."

En dan begin je aan de match ...

"Daardoor hadden we vertrouwen getankt, dacht ik. Er zat vertrouwen in de groep deze week op training, iedereen werkte heel hard, ook aan een manier om het lage blok van Beerschot te ontwrichten en ruimte daartegen te zoeken."

"En dan begin je aan de match en dan hebben een paar het meteen moeilijk en worden er teveel verkeerde keuzes gemaakt. We waren niet scherp genoeg in hun grote rechthoek en na het doelpunt kwamen er veel twijfels. Ik wil eerst horen wat de groep ervan denkt, maar het is vreemd."

Te weinig kwaliteit

"Het had ook nog anders kunnen lopen, want we kregen nog kansen en botsten nog op een arm en op een keeper, maar er was te weinig kwaliteit dichtbij hun doel, te weinig overzicht, te weinig rust. Of er frustratie is? Dat is omdat het niet loopt."

"Maar als er dingen misgaan, dan moet je net iets extra doen om het naar jouw kant te trekken. Dat is niet gelukt. Ik heb vandaag spelers met genoeg technisch vermogen dingen zien doen die ik nog nooit gezien heb."