Alexander Blessin (KV Oostende): "We hadden teveel fouten nodig om hen af te stoppen"

Een dubbel gevoel, dat was wat er na afloop van de partij speelde bij Alexander Blessin. De Duitse coach van KV Oostende was opgetogen met het eerste punt en clean sheet, maar tegelijkertijd beseft hij dat er maandagavond wel een driepunter inzat voor zijn ploeg.

"Het was een erg harde strijd", trapt Blessin een open deur in. "We hebben erg veel overtredingen nodig gehad om hun snelle spel af te stoppen, op dit snelle kunstgrasveld. Vaak reageerden we net iets te laat, dat moet stukken beter."

"Op zich ben ik tevreden met een punt, anderzijds: we spelen een halfuur met een man meer en krijgen een strafschop, die we jammer genoeg missen... Een overwinning was fantastisch geweest voor ons. Dan zat ik hier nu met een brede smile."

Ref Geldhof, die een matige wedstrijd floot, trok maar liefst zeven gele kaarten voor de Kustboys. Acht zelfs als je de kaart voor Blessin meerekent. "De emoties liepen inderdaad hoog op, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Het is niet de eerste keer dat ik geel krijg, het gebeurde me ooit eerder in de Youth League."

Jelle Bataille, de aanvoerder van KVO, liep in de tweede helft tegen een tweede gele kaart aan. Hij mist daardoor de confrontatie van komend weekend met Anderlecht.