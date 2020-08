KV Oostende tankt vertrouwen voor Anderlecht met eerste clean sheet: "Het gaat steeds beter"

KV Oostende kwam in drie wedstrijden amper een keer tot scoren. De eerste clean sheet van het seizoen leverden de Kustboys dan ook slechts één punt op op het veld van Sint-Truiden.

Ondanks de vroege rode kaart bij STVV én een penaltymisser overheerste de blijdschap om het eerste punt bij Anton Tanghe en Arthur Theate, de twee youngsters centraal achterin bij de Kustboys.

"Uiteraard wringt het een beetje dat het geen driepunter is geworden. Maar uiteindelijk zijn we ook blij dat dat we een puntje kunnen meenemen", aldus Tanghe.

Theate treedt zijn collega centraal achterin bij. "Dit eerste punt is belangrijk voor ons. Bovendien hielden we voor het eerst onze netten schoon. De wisselwerking met Anton (Tanghe, nvdr.) loopt alsmaar beter."

Aanstaande vrijdag volgt voor KV Oostende een confrontatie met Anderlecht. "We hebben een goed gevoel, het voetbal zat ook goed vandaag. Ik denk dat we klaar zijn om tegen hen te spelen. We zullen er met zijn allen terug vol voor gaan", aldus Tanghe. "Of Anderlecht te pakken is? Zeker, ik geloof in een overwinning", besluit Theate.