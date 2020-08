Mazzu heeft een missie bij Union: "Ik wil dat bewijzen aan het Belgische voetbal"

Felice Mazzu is met Union SG uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen. De coach heeft enorm veel zin om zich te bewijzen in 1B. "Ik heb het plezier teruggevonden."

Felice Mazzu won op de openingsspeeldag met 0-2 bij KMSK Deinze. “Ik ben vooral blij dat ik terug op een veld sta”, aldus de coach bij Eleven Sports. “Het was al van eind 2019 geleden dat ik nog eens een officiële wedsrijd had gehad, hé.”

Eind 2019 werd Mazzu aan de deur gezet bij KRC Genk. Bij Union SG wil hij zichzelf heruitvinden. “Deze groep heeft me opnieuw zin gegeven in voetbal. Ik wil er niet te diep op in gaan, maar dat was ik de voorbije twee jaar kwijtgespeeld.”

Deze groep heeft me opnieuw zin gegeven in voetbal. Ik wil er niet te diep op in gaan, maar dat was ik de voorbije twee jaar kwijtgespeeld

“Ik heb een bereidwillige groep die me terug passie geeft”, gaat Mazzu verder. “Diezelfde passie voelde ik vroeger ook al bij White Star Woluwe en Sporting Charleroi. Dat geeft me heel veel zin om voor het doel te gaan.”

Mazzu weet sinds zijn passage in Limburg als geen ander dat geluk en resultaten hand in hand gaan. “Union heeft hetzelfde doel gesteld als vorig seizoen. Ik wil geen ploeg vooruitschuiven als titelfavoriet. We zullen iedere week moeten vechten.”

Titelfavoriet?

“Al wil ik het in de eerste plaats opnemen tegen mezelf”, eindigt de coach met een opvallende noot. “Ik wil het Belgisch voetbal bewijzen dat mijn passage bij Genk een ongelukje was.”