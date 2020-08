Assistent Antwerp over Club Brugge-speler: "Leko zou niet twijfelen om hem naar hier te halen"

Hij schippert bij Club Brugge nog steeds tussen bank en veld. Nochtans heeft Siebe Schrijvers al meermaals zijn waarde bewezen. Maar is hij materiaal voor een topclub. Zowel Thomas Buffel als Rudi Cossey zijn er zeker van.

Buffel is fan van de aanvallende middenvelder. “Hij is nu 24 en moet zeker niet panikeren. Als hij regelmatig speelt, kan hij zich bij Club blijven ontwikkelen. Club zijnde zou ik hem zeker niet snel wegdoen. Hij is wel geen basisspeler, maar leunt er dicht tegenaan en is op zijn manier belangrijk", zegt hij in Krant van West-Vlaanderen.

Nederland zou met zijn kwaliteiten ook wel een ideale competitie zijn. “Daar zou hij nog beter tot zijn recht komen”, zegt Cossey, assistent van Ivan Leko bij Antwerp. “In België is het sowieso al niet gemakkelijk en bij Club speel je ook nog eens elke week tegen een versterkte burcht. Maar mochten ze hem in Brugge laten gaan, dan mag hij altijd naar Antwerp komen. Ik denk niet dat Ivan zou twijfelen om hem te proberen naar hier te halen.”