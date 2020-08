"Eindelijk terug ons voetbal gezien" vs "Toen stopten we wéér met voetballen"

Club Brugge was de eerste helft baas tegen Racing Genk, maar na de rust kwam de thuisploeg veel gretiger uit de kleedkamer. Ondanks die sterke periode gaven de Limburgers de match weer uit handen. Twee volledig tevreden coaches kregen we na afloop dus niet te zien.

De winnende trainer kaartte aan waar hij wel tevreden over was. "Ik zag ons voetbal terug", was Philippe Clement opgetogen. "De eerste helft was goed. We stonden gedisciplineerd te spelen, onze organisatie stond er en ik zag veel kwaliteit aan de bal, maar ook veel en goed werk zonder de bal."

Maar na de pauze liet blauw-zwart zich tweemaal koud pakken in de eigen grote rechthoek. Gelukkig voor hen miste Dessers de eerste strafschop. "Het was kwestie om iedereen scherp te houden tijdens de rust. Je weet dat ze furieus uit de kleedkamers komen. Strijd was er wel in die eerste periode na de rust, maar geen overzicht."

De 1-1 kwam er volgens Clement na een strafschop die er geen was. "Het kon daarna twee kanten opgaan: of zijn nemen de bovenhand of wij doen iets terug. Dus ik ben blij met de getoonde reactie."

Stoppen met voetballen

Hannes Wolf zag zijn manschappen minder goed voor de dag komen in de eerste helft. "Je hebt de intentie om te voetballen en dapper voor de dag te komen. Maar als je dat zelfs niet probeert dan komt dat heel slecht over."

Tijdens de rust kreeg de Duitse trainer het vuur wel in zijn ploeg. "Je dwingt twee strafschoppen af en een paar erg goede momenten. We zaten echt in de match, maar dan stop je op een bepaald moment wéér met voetballen", besloot hij. De 1-2 kwam er volgens Wolf dan ook veel te gemakkelijk.