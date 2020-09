Verheyen bijna lyrisch over Doku: "Als back kijk je eens naar de overkant en ben je blij dat hij niet aan jouw kant staat"

Vincent Kompany verdedigde vrijdagavond de tactiek om telkens via Jérémy Doku te spelen: "Als je iemand hebt die bij elke poging zijn man voorbijgaat, zou je maar dom zijn om daar geen gebruik van te maken." Ook Gert Verheyen sprak zich gisteren in Extra Time bijna lyrisch uit over de winger.

Verheyen merkte op dat Doku de eerste is sinds El Ghanassy in 2010 die tien geslaagde dribbels liet noteren in de JPL. "Het slachtoffer bij Oostende was Hjulsager die voor de gelegenheid rechtsachter was. En eigenlijk is Doku niet af te stoppen. Ik denk niet dat er op dit moment in de Jupiler Pro League iemand is die met dat gemak iemand voorbijgaat", aldus Verheyen.

"Als hij een beetje ruimte heeft, dan ben je altijd gezien. Maar ook als je er tegen plakt, dan kan hij met zijn startsnelheid nog heel snel wegdraaien. Hij kan zo altijd nog wegglippen. Ik denk dat wanneer je als tegenstander als rechts- of linksachter het veld op komt en je kijkt eens aan de overkant waar Doku zal beginnen. Dan ben je blij dat het niet aan jouw kant is."

Natuurlijk moet er nog gewerkt worden aan het vervolg. "Over zijn voorzetten kun je nog discussiëren. Er zaten er goeie en slechte tussen, maar dat is niet altijd zijn schuld", vindt Verheyen. "Maar zijn profiel, wat hij laat zien... Zo veel zijn er niet die een man zo kunnen uitschakelen."