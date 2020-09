🎥 Jackson Muleka komt aan in Luik

Jackson Muleka, de Congolese spits van Standard, is aangekomen bij de club.

De 20-jarige Muleka moet de nieuwste sensatie worden in de Jupiler Pro League. Hij kan alleszins al heel wat adelbrieven voorleggen.

Voici la première vidéo de JACQUES MULEKA 17 dans les installations de standard de liège en Belgique. Bonne arrivée champion @Jackson_muleka . bravo @KyondoMobile . pic.twitter.com/wktz0dtXPp — Gullit Koba (@GullitKoba) September 5, 2020

Standard betaalde 1,5 miljoen euro voor Muleka en gaf hem een contract voor vier seizoenen met een optie op een extra jaar. In Luik geloven ze in de spits, die 57 keer scoorde in 89 wedstrijden. Dit seizoen scoorde hij zelfs zeven doelpunten in 10 wedstrijden in de Afrikaanse Champions League.