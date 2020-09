Contractverlenging misschien wel het duwtje in de rug dat Clinton Mata nodig had bij Club Brugge

Na twee ijzersterke seizoenen bij Club Brugge kon Clinton Mata op heel wat buitenlandse interesse rekenen. Tot een deal kwam het niet en tussen de twee zomermercato's in ondertekende de verdediger een nieuw, langdurig contract bij Club Brugge.

Misschien speelde die buitenlandse interesse hem wel parten in het seizoensbegin. Samen met de rest van de ploeg begon hij twijfelend aan het seizoen, met als gevolg de nederlaag in de bekerfinale. Daarin zagen we niet de betrouwbare Mata van in zijn eerste twee seizoenen bij Club, niet de verdediger die een vaste klant was in ons 'Team van de Week'.

Want als hij een goede dag heeft, staat geen enkele spits met plezier te voetballen tegen Mata. Hij is snel, onverzettelijk in de duels en trekt graag mee in de aanval. Zijn match tegen Eupen was zijn beste van het seizoen, maar voor het overige kregen we al te vaak een light-versie van hem te zien.

Door de contractverlenging behoren de transferperikelen tot de verleden tijd en ligt de focus weer voor de volle 100% op presteren bij blauw-zwart.