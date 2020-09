'Marseille broedt op plannetje om Emmanuel Dennis los te weken bij Club Brugge'

Emmanuel Dennis is samen met Krépin Diatta de grootste kanshebber om de volgende jackpot voor Club Brugge op te leveren. Interesse genoeg voor de Nigeriaanse aanvaller, nu ook vanuit Frankrijk.

Volgens mercatospecialist Manu Lonjon wil Olympique Marseille zich in de strijd om Emmanuel Dennis mengen. Dat is allesbehalve een evidentie, want Club Brugge zou een bedrag tussen 20 en 25 miljoen euro willen voor de Nigeriaanse aanvaller.

Huren met aankoopoptie

De Franse topclub wil dat bedrag niet in een keer ophoesten, maar heeft volgens Lonjon een alternatief bedacht. Zo zou Marseille Dennis eerst een seizoen tegen betaling wilen huren. In dat huurcontract zou dan een aankoopclausule van tussen 15 en 17 miljoen euro worden opgenomen.

Bij zo'n constructie blijft de onmiddellijke monstersom uit. Vervelend, maar misschien niet slecht als mogelijke buffer als er naast de vetpotten van de Champions League wordt gegrepen...