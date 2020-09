Roef geeft zijn plekje onder de lat bij Gent niet zomaar te grabbel na komst Bolat: "Het is aan mij om te bewijzen dat ik beter ben"

KAA Gent moest de markt op na het vertrek van zijn doelman Thomas Kaminski en kwam, niet verrassend, uit bij een oude bekende van coach Laszlo Bölöni. Sinan Bolat moet de concurrentie gaan aangaan met Davy Roef.

De ex-goalie van onder meer Anderlecht en Waasland Beveren kreeg dus geen vrijgeleide naar een basisplaats na het vertrek van Kaminski: "Dat er nog iemand bij zou komen, vond ik maar logisch. In een topclub heb je drie goeie keepers nodig", zegt Roef in Het Nieuwsblad.

Met Bolat krijgt hij er meteen wel één van de strafste keepers op onze Belgische velden bij als concurrent. "Dat is zo, maar dan is het aan mij om te bewijzen dat ik beter ben. Mijn eerste matchen waren vrij goed, dus ik hoop dat ik dat kan en mag voortzetten."

Niet minderwaardig

"Hij straalt zelfzekerheid uit. Het is alsof hij bij elk schot zegt: Laat maar komen. Dat is een pluspunt als doelman, want daardoor gaan medespelers je ook meer vertrouwen. Ik heb dat minder, maar ik voel me daarom niet minderwaardig. Ik denk wel dat ik de concurrentie kan aangaan."