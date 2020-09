Buitenkansje voor D'Onofrio? 'Ex-publiekslieveling van Antwerp gespot op de Bosuil'

Antwerp hield zich, in verhouding tot hun torenhoge ambities, nog koest op de transfermarkt. De grote kanonnen moeten nog volgen, maar met De Pauw en Gerkens haalde het wel al twee opportuniteiten binnen en binnenkort komt er daar misschien nog wel ééntje bij.

Niemand minder dan Jelle Van Damme zou vorige week namelijk op de Bosuil gespot zijn. Volgens Het Laatste Nieuws had de 36-jarige verdediger daar een gesprek met Luciano D'Onofrio. Na het faillisement van Lokeren zit de beenharde verdediger nog steeds zonder club.

Het zou alvast een erg opmerkelijke transfer zijn. In zijn vorige passage bij The Great Old was Van Damme nog één van de absolute sterkhouders. Ook nu zou de verdediger met al zijn ervaring nog een rol op en naast het veld kunnen spelen.