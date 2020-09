Marc Brys sluipt top vijf binnen met OHL: "Verantwoordelijkheidszin van deze groep is ongezien"

OHL hield de punten thuis tegen Standard. De promovendus staat na een zes op zes zowaar in de top vijf. De match kon alle kanten uit, maar uiteindelijk was het de ploeg van Brys die de 2000 fans konden laten vieren.

Marc Brys was na afloop uiteraard erg opgetogen met de zege tegen een topploeg, al was hij ook niet blind voor de mankementen in zijn team. "Standard begon erg sterk. We hebben ons laten verrassen door hun infiltrerende middenvelders. We hebben gaandeweg het evenwicht hersteld en kregen enkele goede kansen in de eerste helft. Ook in het begin van de tweede helft vond ik Standard bij momenten indrukwekkend."

OHL herstelde -geholpen dankzij de rode kaart van Gavory- het evenwicht en scoorde twaalf minuten voor tijd het winnende doelpunt. "Na het doelpunt zijn we wel te snel te behoudend gaan denken en spelen. Jammer, we zouden toch wat langer ons ding moeten blijven doen", aldus Brys.

Maar het resultaat is knap: een zege tegen een topploeg én een plekje in de top vijf. "Tja, na vijf speeldagen wil dat ook allemaal niet zo veel zeggen. Wij moeten gewoon onze punten blijven sprokkelen. Wat me vooral tevreden stelt, is de verantwoordelijkheidszin die leeft in deze groep. De nog fitte jongens nemen stuk voor stuk hun verantwoordelijkheid, en dat kom je echt niet vaak tegen", besluit de Antwerpenaar.