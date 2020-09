Wolf neemt aanwinsten meteen mee naar Het Kiel

Racing Genk was de afgelopen week actief op de transfermarkt met de aanwinst van Zwitsers middenvelder Bastien Toma. Trainer Wolf neemt hem meteen op in zijn wedstrijdselectie.

Bastien is donderdag pas aangekomen in Limburg, maar hij zal maandag dus mee afreizen naar Antwerpen om het duel tussen Beerschot en Racing Genk te beslechten. Of hij meteen zal starten is nog niet duidelijk.

Niet alleen Toma is er voor het eerst bij, ook middenvelder Thorstvedt haalt de wedstrijdselectie. De jonge Noor maakte dit seizoen nog geen officiële speelminuten bij Racing Genk vanwege een blessure. Afgelopen week kwam hij wel in actie in een oefenwedstrijd.