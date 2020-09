Antwerp-spits laat zich meteen gelden tijdens uitleenbeurt

Royal Antwerp FC telt momenteel maar een diepe spits in de rangen: Dieumerci Mbokani. Jonathan Bolingi werd onlangs uitgeleend aan Ankaragücü en toonde zich meteen trefzeker.

Bij Antwerp werd er niet meer gerekend op Jonathan Bolingi. De club plukte hem in 2018 weg bij Standard en in zijn eerste jaar bij de Great Old kwam hij nog geregeld aan spelen toe. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan KAS Eupen en dit jaar werd hij na een invalbeurt tegen Cercle Brugge opnieuw elders gestald.

Belgische connectie

Bij het Ankaragücü van Fuat Capa, samen met Joseph Paintsil (KRC Genk) en Luka Adzic (Anderlecht). In de competitiematch tegen Erzurumspor(13 september) mocht hij al meteen starten.

En hij bedankte Capa voor het vertrouwen met een goal in de 61e minuut. Ankara verloor de partij nog wel met 1-2. Paintsil viel in en Adzic was net als Bolingi titularis.