KV Kortrijk geruisloos derde: "Hier moeten we van genieten, in alle bescheidenheid"

Geruisloos is KV Kortrijk opgeklommen naar de derde plaats in het klassement. De West-Vlamingen legden zondagavond Moeskroen met 3-0 over de knie en hebben al tien punten verzameld. Evenveel als Standard.

Zelfs trainer Yves Vanderhaeghe had niet verwacht daar te staan na vijf speeldagen. "We staan gedeeld tweede en dat is onverwacht. We moeten ervan genieten, maar toch bescheiden blijven. Vandaag hebben we afgezien in de eerste helft. Moeskroen vond telkens de vrije man. De rode kaart was heel beslissend en daarom hebben we de punten thuisgehouden", vertelde Vanderhaeghe na de match.

Vooral de defensieve organisatie staat als een huis. "We houden nu drie keer na mekaar de nul en daar wil ik mijn groep mee feliciteren. Het is nog wat zoeken, maar we geven niets weg. Zo boek je resultaten. Tijdens de rust was er een incident met Gnohéré, maar ik heb niet geprovoceerd. Ik wil gerust de beelden herbekijken. Moeskroen voelde zich gewoon wat gepakt en was gefrustreerd, maar de beslissingen waren terecht."