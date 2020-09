'Kleedkamer van Antwerp is de fratsen van Lamkel Zé ook beu'

De situatie voor Lamkel Zé is veranderd na de trainerswissel bij Antwerp. Het lijkt er zelfs op dat de kleurrijke winger op weg is naar de uitgang.

Onder Laszlo Bölöni werden de akkefietjes van Lamkel Zé vaak met de manter der liefde bedekt. Zolang hij maar presteerde op het veld. Ivan Leko is strenger en verwees de Kameroener al naar de bank of, zoals vorig weekend, naar de beloften.

Ondertussen zijn de spelers van Antwerp de fratsen van hun ploegmaat beu. Dat lieten sommige spelers weten aan de redactie van Het Laatste Nieuws. Sommigen zouden er helemaal niet mee inzitten als hij andere oorden opzoekt.

Na de wedstrijd gingen trainer Ivan Leko en Zé's buurman in de kleedkamer, Simen Juklerod, niet dieper in op de kwestie. "Niemand is groter dan de Great Old", klonk het bij de Kroaat. "We waren enkel gefocust op de match", aldus Juklerod.