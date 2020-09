"Je ziet de naweeën nog van een leeggeplukte kampioenenploeg": eerst Mazzu, nu Wolf de deur gewezen in moeilijke wederopbouw

Vijf speeldagen ver, vier hoofdtrainers kregen de bons. Racing Genk was de laatste in het rijtje die de coach aan de deur zette. "Er is een reset nodig om de kentering in te zetten", klonk het. We legden het tweede trainersontslag in evenveel dagen voor aan analist Eric Van Meir.

"Vijf op vijftien is te weinig voor een topclub die in 2019 kampioen is geworden. Dit is een verhaal van te weinig punten", kaartte Eric Van Meir aan in gesprek met Voetbalkrant.com. "En dan wordt er snel naar de trainer gewezen. Dit ontslag zag je toch wel wat aankomen. Als je al door de groep al een beetje in vraag wordt gesteld en je verliest de eerstvolgende match..."

Je hebt zo van die matchen waar echt alles tegenzit.

En dat gebeurde tegen Beerschot, met zware 5-2 cijfers dan nog wel. "Je hebt zo van die matchen waar echt alles tegen zit. Die tweede gele kaart van Cuesta was aan de lichte kant en kort daarna krijg je een strafschop tegen voor handspel. Maar ook de kwaliteit van de tegenstander mag je niet onderschatten."

Toch stelde van Meir ook de coach in vraag. "Met Onuachu en Dessers heb je twee spitsen die complementair kunnen zijn (en vorig jaar even Samatta met Onuachu), maar dan moet je je systeem durven aanpassen. Naar een 4-4-2 of een 3-5-2, bijvoorbeeld. Nu bracht hij Dessers in voor Onuachu, die was toch niet geblesseerd denk ik, en dat is niet alles op alles zetten. Dan kan die 3-3 nog uit de lucht vallen."

Negativiteit in de kleedkamer

Na de match gaf Dessers aan dat Genk nog meer als een echt team moest spelen, zeker bij een achterstand. "Zoiets moet uiteraard ook van de spelers zelf komen. Maar een trainer is dezer dagen meer een psycholoog dan wat anders. Het is zijn taak om spelers zich goed in hun vel te laten voelen."

En dat was misschien niet bij iedereen het geval, zoals bij Sébastien Dewaest bijvoorbeeld. "Zo krijg je toch het gevoel dat er wrevel is in de spelersgroep. En negativiteit in de groep is ook niet goed voor een coach."

Naweeën van kampioenenploeg

Wat ook niet vergeten mag worden is dat veel sterkhouders van de kampioenenploeg vertrokken zijn. "Die is leeggeplukt en daarvan zijn de naweeën nog steeds zichtbaar. Daarvoor heeft ook Mazzu de prijs betaald. Hij kreeg wat spelers, Wolf ook, maar de kwaliteit die vertrok, was niet onmiddellijk vervangbaar. Dat is niet betaalbaar. Je geeft geld uit, vaak aan jonge, buitenlandse talenten. Zo'n Daehli, Thorstvedt, Muños en Kouassi moet je dan nog eens een voor een inpassen in een ploeg die al niet op elkaar is ingespeeld. Geen makkelijke opgave voor een trainer. Een echt leidersfiguur is er ook niet echt."