Trainersdossiers van Gent en Genk: welke namen doen nu al de ronde?

Op twee dagen tijd hebben twee Belgische clubs hun trainer ontslagen. Dan circuleren er al snel namen van mogelijke opvolgers. Een overzicht.

De Franstalige omroep RTBF berichtte dat het bestuur van KAA Gent geïnteresseerd is in het profiel van Besnik Hasi. Hij kent de Belgische competitie en weet hoe hij een prijs pakt. Hij loodste Anderlecht in 2014 naar de landstitel in zijn eerste jaar als T1.

Maar Gent heeft aangegeven dat het de komende weken niet gaat zoeken naar een nieuwe hoofdtrainer. Ondertussen krijgt Wim De Decker de kans om zich te bewijzen, met de ervaren Peter Balette naast zich.

Toch houdt niets Gent tegen om Hasi naar België te halen. Wachten ze te lang, dan laten ze zich misschien de kaas van het brood eten door KRC Genk. De 48-jarige Albanees heeft immers een spelersverleden bij de Limburgers.

Als een Belgische topclub naar een trainer zoekt dan komt ook steeds Hein Vanhaezebrouck ter sprake. Hij wacht echter op een operatie en zou daarvoor nergens aan de slag gaan.

Als we bij de kandidaat-opvolgers van Felice Mazzu gaan kijken werd Wouter Vrancken steevast genoemd. Hij lag toen -en nu nog steeds- onder contract bij KV Mechelen. Hij stond toen overigens wel op de longlist, maar niet meer op de shortlist. Ook Bernd Storck passeerde toen de revue. Hij is bij het Slovaakse Dunajske Streda aan de slag.