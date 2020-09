Coronastress en de extra dure plaatsen in play-off 1: waarom de koppen sneller rollen dan andere jaren

Het trainerskerkhof in de Jupiler Pro League is vier zerken rijker. Opvallend: de vier ontslagen vielen bij een club die play-off 1 ambieert. Maar zo toevallig is dat niet, wetende dat de plaatsjes in de kampioenenronde dit jaar extra duur zijn.

'De reguliere competitie is een opwarmertje van 30 speeldagen en dan begint het echte werk.' Die uitspraak was misschien van toepassing op de vorige edities van de Jupiler Pro League, maar die kan dit seizoen in de prullenmand worden gegooid. Dit jaar zijn er 18 clubs en maar vier plaatsen in play-off 1. Geen wonder dus dat het er nerveuzer dan ooit aan toe gaat.

Overbrugbare kloof van 5 en 7 punten, moordende concurrentie

KAA Gent sloeg in paniek en zette de man die hen vicekampioen maakte, Jess Thorup, aan de deur na twee nederlagen en Laszlo Bölöni kreeg dezelfde rekening gepresenteerd na 3 op 9 en flink wat klachten uit de kleedkamer. Vincent Kompany krijgt nu alle sportieve touwtjes in handen bij Anderlecht ten koste van Frank Vercauteren en Racing Genk acht Hannes Wolf niet in staat om voor een kentering te zorgen na een 5 op 15.

De realiteit is dat Genk en Gent al respectievelijk 5 en 7 punten moeten goed maken op het nummer 4 van het klassement. Absoluut nog mogelijk, maar de concurrentie is groter dan ooit. Club Brugge, Standard, Anderlecht en Antwerp willen hetzelfde en Charleroi werpt zich ook op als topkandidaat. Reken daar nog wat outsiders bij die lang in de running blijven en het wordt erg krap, misschien zelfs voor de top-8.

Topmatchen met dubbele punten

Snel ingrijpen, dachten ze dus bij Gent en Genk. De competitie is nog lang, al bestaat er weer het risico dat die vroeger wordt stopgezet door een opflakkering van het coronavirus. Nederlagen tegen concurrenten voor play-off 1 tellen haast dubbel in de race naar de top-4. Nog een reden om nu al nerveus te worden.

Paniek kan dus enorm snel uitbreken in dit format. Voor Antwerp stond er ook al wat druk op de match tegen Sint-Truiden. Of de topclubs het aandurven om een coach rustig zijn werk te laten doen na een slechte reeks valt nog af te wachten. Paniek is nog maar zelden een goede raadgever geweest in het voetbal...