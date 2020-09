Huurling krijgt amper speelminuten bij Charleroi en wil terugkeren, maar mag niet vertrekken van de club

Bij Charleroi loopt met Frank Tsadjout een huurling van AC Milaan rond. De 21-jarige aanvaller komt echter amper aan spelen toe.

En dus is Tsadjout richting Italië vertrokken om er met AC Milaan te overleggen over zijn uitleenbeurt. Hij wil meer aan spelen toekomen, want onder Karim Belhocine moet hij zich tevreden stellen met korte invalbeurten.

Vorig seizoen mocht hij 10 keer opdraven voor Charleroi, maar kwam hij amper 54 minuten in actie over een heel seizoen. En ook dit seizoen speelde hij amper 20 minuten in drie wedstrijden.

Tsadjout wil een oplossing, maar Charleroi is niet bereid hem te laten gaan. Zijn huurovereenkomst werd met een jaar verlengd en dus zal Tsadjout het nog een jaartje moeten uitzingen bij Charleroi.

Wie wel mag vertrekken bij Charleroi zijn Stergos Marinos en Adama Niane. Zij zijn overbodig en de club zoekt een oplossing voor hen.