Standard zal het met wat minder moeten doen dan de 10.000 waarop gehoopt werd

Vorige week geraakte bekend dat Standard van plan was om 10.000 supporters binnen te laten tijdens hun eerste competitiematch in het eigen Stade Maurice Dufrasne. Dat streefdoel bleek te ambitieus.

Van de 27.500 beschikbare plaatsen in het stadion van Standard wou de Luikse clubs er 10.000 open stellen voor de fans. In overleg met burgemeester Willy Demeyer is besloten om zondag tegen KV Kortrijk toch 'maar' 7.500 fans toe te laten. De partij tegen Bala Town in de voorronde van de Europa League werd sowieso nog achter gesloten deuren gespeeld.

Uiteraard horen er strikte maatregelen bij de terugkeer van de fans naar het stadion. Dat hebben de thuisploegen vorig weekend bijna allemaal goed gedaan. Sclessin wordt zondag opgedeeld in bubbels van 400. De aanwezigen moeten in en rond het stadion een masker dragen en moeten op hun plaats blijven zitten.