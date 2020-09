Thuisfans gedroegen zich voorbeeldig, alleen Beerschot krijgt slecht rapport

Na zes maanden mochten de voetbalfans eindelijk weer het stadion in. Een ware verademing na de sfeerloze partijen, maar ook een risico voor de verspreiding van het coronavirus. Daarom werden er strikte maatregelen getroffen door de clubs en overheden. Werden die ook nageleefd?

Op de tribunes zaten spotters om te controleren of iedereen in het stadion zich wel aan de regels hield. Bij acht van de negen ploegen was dat ook effectief zo, schrijft Het Laatste Nieuws. Zo waren 'geslaagd op hun rapport'.

Alleen in het Olympisch Stadion, waar Beerschot een 5-2 zege boekte tegen Genk in een knotsgekke partij, was dat niet het geval. De klacht was dat sommige fans te vaak te dicht bij elkaar stonden.

Daar moet dus aan gewerkt worden op het Kiel. Algemene werkpunten volgens de krant zijn de wachttijden om het stadion te verlaten.