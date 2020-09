'Anderlecht ziet nog een stevige som geld hun richting uitkomen na toptransfer Sebastiaan Bornauw'

Sebastiaan Bornauw staat voor een mooie transfer en dat nieuws wordt met open armen ontvangen in Anderlecht.

Bornauw verliet vorige zomer Anderlecht voor zes miljoen euro, maar Anderlecht dwong ook nog een percentage af op de volgende transfer.

Italiaanse media maken nu melding van een mogelijke transfer naar Lazio voor Sebastiaan Bornauw. De jonge belofteninternational maakte indruk in zijn eerste seizoen in de Bundesliga en hoeft er dus niet per se een tweede aan te breiden.

Veelscorende verdediger met zes doelpunten

Bij Köln willen ze de vlotscorende Bornauw echter niet zomaar laten gaan en het plakt maar liefst 25 miljoen euro op het hoofd van Bornauw. Maar dat zou voor Lazio geen probleem vormen.

En dat zien ze bij Anderlecht graag gebeuren. Indien Lazio 25 miljoen euro neerlegt, dan ziet Anderlecht daar 20% van de winst hun kant opkomen. Die winst bedraagt 17 miljoen euro, wat dus neerkomt op 3,4 miljoen euro voor Anderlecht.