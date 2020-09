Clement gaf een niet te missen signaal naar Vossen op winterstage Club Brugge: "Dan weet je dat het einde verhaal is"

Zaterdagnamiddag trekt Club Brugge naar Zulte Waregem. Bij de thuisploeg geen Jelle Vossen die door een contractclausule niet mag spelen tegen zijn ex-werkgever.

Blauw-zwart lijkt door de opname van die clausule dan toch nog Jelle Vossen te vrezen ondanks dat de aanvaller geen toekomst meer had in Jan Breydel. Dat werd op een pijnlijke manier duidelijk op de winterstage van de Bruggelingen in Qatar in januari.

Club Brugge werkte een laatste oefenwedstrijd af tegen Ajax waarin hij zelfs niet meer tot de B-kern behoorde. Een duidelijk signaal van Clement richting Vossen. "Dan weet je dat het einde verhaal is", zegt de 31-jarige Bilzenaar in De Zondag.

Mentale veerkracht

“Dan besef je dat je bij deze trainer niet meer in aanmerking zal komen. Maar goed, dat is nu eenmaal hoe de voetbalwereld soms is. Dan moet je mentaal sterk staan en dat is altijd een van mijn sterktes geweest. Jongens met meer kwaliteiten dan ik bij de jeugd zijn nooit bij een topclub of zelfs nooit in eerste klasse geraakt.”