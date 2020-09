"Zien we Emmanuel Dennis nog in een truitje van Club Brugge?" Philippe Clement reageert

Geen Emmanuel Dennis in de selectie van Club Brugge voor de wedstrijd bij Zulte Waregem (0-6). En dus is de vraag: zien we hem nog in een truitje van blauw-zwart?

Philippe Clement kreeg na de 0-6 overwinning op de hele zaak en benadrukte alvast dat de afwezigheid van Dennis niets te maken had met transferbeslommeringen. Onbeschikbaar "Neen, hij kreeg een trap vorige week tegen Waasland-Beveren en kon daardoor de hele week niet trainen. Hij was dus onbeschikbaar voor deze wedstrijd", aldus de blauw-zwarte oefenmeester. De transfermercato duurt nog tot vijf oktober en dus is het sowieso nog twee weken afwachten: "Of we hem nog in blauw-zwart tenue zien? Dat gaan we moeten afwachten. Ik hoop het in ieder geval."