Belgen in China: Fellaini en Dembélé winnen hun partij

Zowel Mousa Dembélé als Marouane Fellaini hebben hun wedstrijd winnen afgesloten in de Chinese Super League.

Marouane Fellaini en zijn Shandong Luneng doen het uitstekend dit jaar en bekampen de derde plek in het klassement in hun groep. De Chinese competitie is door het coronavirus in twee groepen opgedeeld, om zo weinig mogelijk verschillende ploegen tegen elkaar te laten spelen.

Fellaini begon wel op de bank en mocht een kwartier voor tijd invallen. Hij zorgde zo mee voor de 1-2 overwinning van zijn ploeg.

Mousa Dembélé startte wel in de basis bij Guangzhou R&F, dat deze week hun topschutter Zahavi naar PSV zag vertrekken. Dembélé speelde 51 minuten mee en was mee verantwoordelijk voor een sobere 1-0 overwinning.

Guangzhou R&F staan zesde in het klassement in hun groep. Titelverdediger Guangzhou Evergrande staat in die groep aan de leiding.