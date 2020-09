Philippe Clement greep naast Aly Samatta: "Maar zijn ook met andere spelers bezig"

Philippe Clement had er graag nog een nieuwe aanvaller bijgehad. De piste van Aly Samatta werd bewandeld, maar de Tanzaniaan gaat in Turkije voetballen.

Clement had Samatta graag aan de kern toegevoegd, maar Club Brugge verloor de strijd om de voormalige aanvaller van Racing Genk. Jammer, vindt Clement.

“Samatta is een interessante speler met bepaalde kwaliteiten. Maar we zijn nog met andere dossiers ook bezig", vertelt Clement aan Het Nieuwsblad.

"Of dat een goede keuze is? Turkije is moeilijk. Als je daar eens verliest, kan het zijn dat je wagen weg is of er ingebroken is in je appartement. Sommigen worden er ook maanden niet betaald. Maar ik ben wel zeker dat Samatta veel goals zal scoren in Turkije."