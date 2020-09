Weggestuurd bij Genk, maar maandag kan jeugdproduct zijn gram halen: "Ik ben helemaal niet rancuneus"

Oostende begint steeds beter te spelen en ook achteraan zit het meer en meer op slot. Dat is voor een groot deel te danken aan Arthur Theate. De 20-jarige verdediger maakt indruk. Maandag speelt hij tegen de ploeg waar hij nooit een kans kreeg.

Theate zat vijf jaar in de jeugdopleiding van Genk, maar kreeg er nooit een kans. "Onder Mazzu maakte ik daar de voorbereiding mee. Ik speelde goed en ik had verwacht dat ik bij de A-kern mocht blijven, maar plots werd ik zonder pardon teruggestuurd naar de beloften", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

"Ach, Mazzu was er nog maar net en ik denk dat hij geen risico's wilde nemen door jonge spelers te brengen. Ergens is dat begrijpelijk. Genk is de club waar ik alles heb geleerd. Techniek, respect, duels... Bij de U14 werd ik er al eens weggestuurd. Toen koos ik voor Standard. Drie jaar later wilde Genk mij terug.”

Rancuneus is hij wel niet. "Helemaal niet. Iedereen heeft zijn eigen traject, en dit is nu het mijne. Anders was ik nooit bij KV Oostende beland en had ik misschien nu nog geen profwedstrijden gespeeld."