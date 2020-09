Jordi Condom bijt van zich af: "Hele Qatarese nationale ploeg naar Eupen? Complete nonsens"

Vrijdag kwam La Dernière Heure met het nieuws naar buiten dat Eupen volgend seizoen de voltallige nationale ploeg van Qatar zou willen inlijven. Voor de Qatari zou het een ideale voorbereiding zijn op het WK.

Het is bekend dat Eupen al jaar en dag in handen is van Qatari. Zij zouden de volledige nationale ploeg een seizoen bij Eupen willen stallen met het oog op het WK, dat in de winter van 2022 zal plaatsvinden... in Qatar. Lees het hier nog eens na.

Jordi Condom, de Spaanse sportief directeur, veegde het gerucht vrijdag van tafel. "Complete nonsens is dat! We hebben veertien spelers aangeworven, die bijna allemaal een contract tekenden tot 2023. Wat zouden we volgend seizoen dan doen? Hen gewoon op straat zetten?"

Volgens Grenz Echo zou het wel zomaar kunnen dat er enkele Qatarese internationals de rangen van Eupen zal komen versterken komend seizoen. Maar een hele ploeg... dat lijkt een brug te ver.