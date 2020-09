Transfernieuws en Transfergeruchten 26/09: Cavani - Sangaré - Jorginho - Ali Mohamed - Rice - Falette - Antonov

Arsenal blijft op zoek gaan naar een nieuwe centrale middenvelder, maar die zoektocht is geen gemakkelijke gebleken. ( Lees meer )

Met Luis Suarez is de transferhonger van Atlético Madrid zeker nog niet gestild. De Atléti zouden graag ook Edison Cavani transfervrij naar Madrid halen, staat te lezen in Spaanse bronnen.

Volgens The Sun is Declan Rice op weg naar Chelsea, al wil West Ham United de Engelse ster niet zomaar laten gaan.

In de zoektocht naar een nieuwe verdediger heeft Anderlecht het niet makkelijk. Diverse pistes droogden op, eentje krijgt nu wel opnieuw wat water. ( Lees meer )

'Essevee zet alles op alles en staat dicht bij international om verdedigende problemen op te lossen'

Zulte Waregem kende geen makkelijke start van het nieuwe seizoen met 6 op 18 en dus mag er nog wat versterking bijkomen. Eentje lijkt alvast op weg ... (Lees meer)

Officieel: linksachter verlaat Moeskroen

Het hing al even in de pijplijn, maar nu is het ook officieel: Nemanja Antonov verlaat Moeskroen. De linksachter tekende een contract bij Ujpest.