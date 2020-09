Had Eupen de wedstrijd met elf mogen beëindigen? Adriano flirtte toch wel heel sterk met tweede geel

Eupen had de wedstrijd tegen Anderlecht eigenlijk niet met elf mogen eindigen. Adriano Correia, de Braziliaanse rechtsback had een halfuur voor tijd toch wel een tweede geel verdiend.

Minuut 63 en Adriano torpedeert Anderlecht-linksback Mykhaylychenko. Adriano had al geel op zak en iedereen verwachtte dan ook zijn tweede geel, maar zowel ref Lothar D'Hondt als de VAR bleven stil.

Trainer Benat San José verdedigde zijn speler. "Of hij rood had moeten krijgen? Nee, dat denk ik niet. De ref had de wedstrijd goed onder controle en stond dichtbij de fase. Hij heeft dat goed beoordeeld."