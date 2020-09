Dat scheelt al zes punten voor Anderlecht: "Anders stonden we helemaal bovenaan"

KV Mechelen, Moeskroen en nu ook Eupen... Anderlecht heeft op het einde van een match telkens een voorsprong uit handen gegeven en een gelijkspel toegestaan. Stilaan problematisch. Dat vindt ook Vincent Kompany.

Net als tegen KV Mechelen was Derrick Luckassen de man die in de fout ging. De Nederlander probeerde nogal knullig een voorzet weg te werken en Ngoy profiteerde. "Ik ga de analyse daarover later maken", bleef Vincent Kompany nog op de vlakte. "Maar je moet wel de eerste en de laatste minuut van een match dezelfde mentale ingesteldheid hebben."

En daar ontbreekt het Anderlecht wel aan. "We hebben inderdaad al heel veel punten weggeven. Voor hetzelfde geld doen we nu helemaal boveaan mee als we die punten erbij hadden gehad. Je voelt telkens nervositeit in de ploeg sluipen. Dat is iets wat jullie en ook wij opmerken."

Kompany wil dat zijn ploeg de wedstrijd ook op het einde van een match in handen houdt en niet achteruit kruipt. "Als je de ploeg bekijkt die op het einde op het veld staat, was die superoffensief. We konden ook niet anders, want veel verdedigende wissels konden we niet doen. Maar we hadden jongens die de bal kunnen houden en dan moet je die in het spel brengen. Maar we verzeilen telkens in een spel dat we niet kunnen spelen."