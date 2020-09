Kent u hem nog? 'Griekse club weigert Belgisch bod op Dimitrios Goutas (ex-STVV en -Kortrijk)'

Het is altijd leuk als een oude bekende terugkeert naar de Jupiler Pro League, zoals Victor Vazquez bij Eupen deze zomer. Bij Dimitrios Goutas kwam het er net niet van.

Doet de Griekse verdediger een belletje rinkelen bij u? Dimitrios Goutas wers tussen 2016 en 2018 namelijk uitgeleend aan twee Belgische eersteklassers. Eerst stalde Olympiakos hem een jaar bij KV Kortrijk (2016/17) en een seizoen later droeg de rechtsvoetige centrale verdediger het shirt van Sint-Truiden.

Bij Olympiakos kon hij echter nooit een doorbraak forceren en in 2019 verkaste hij gratis naar Atromitos Athene. De Griekse club uit de hoofdstad is tevreden over Goutas, want het weigerde onlangs een bod van Waasland-Beveren weet Het Laatste Nieuws.

Een derde passage in de Jupiler Pro League zit er dus voorlopig niet in voor de inmiddels 26-jarige verdediger.