'Franse club ziet Jérémy Doku als alternatief voor PSV-aanvaller'

Jérémy Doku is met 2 goals en 4 assists bij Anderlecht en zijn eerste selectie voor de Rode Duivels uitstekend aan het seizoen begonnen. Dat wekt uiteraard interesse op uit het buitenland.

Jérémy Doku is een vaste klant geworden in het basiselftal bij Anderlecht en geniet veel vertrouwen van trainer Vincent Kompany. De 18-jarige snelheidsduivel maakt indruk met zijn acties en liet ook al mooie statistieken optekenen in de eerste 7 competitiematchen.

Dat is ook Stade Rennais niet ontgaan. De Franse club heeft volgens Footmercato haar pijlen gericht op Mohamed Ihattaren van PSV, maar volgt ook het dossier van Doku. Anderlecht is logischerwijs niet happig om de Rode Duivel te laten gaan en ook Doku lijkt niet echt geïnteresseerd in een transfer. Zo liet hij in het verleden de kans om naar Liverpool te gaan schieten.