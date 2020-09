Antwerp recupereert drie spelers voor de clash tegen KV Mechelen

Antwerp kende heel wat blessureleed, maar Ivan Leko heeft nu ook goed nieuws te verwerken gekregen.

Zo zou het trio Ritchie De Laet - Simon Juklerod - Bruny Nsimba weer fit geraken voor de wedstrijd tegen KV Mechelen. Die wedstrijd staat vrijdag al op de planning.

De Laet kreeg te maken met een heupblessure tegen KV Kortrijk en moest het veld vroegtijdig verlaten. Ook Nsimba liep het veld af met pijn, maar speelde de wedstrijd wel uit. Beide hebben de groepstrainingen hervat en geraken fit voor de confrontatie met KV Mechelen.

Maar het beste nieuws is mogelijk de terugkeer van Simen Juklerod, die de laatste weken in goede doen was. De Noorse verdediger hervatte ook de groepstrainingen en bij Antwerp hopen ze ook hem weer speelklaar te krijgen voor de wedstrijd tegen Mechelen.