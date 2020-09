Antwerp gaat vol voor ex-smaakmaker Charleroi en wil deal zo snel mogelijk afronden

Antwerp gaat eraan beginnen. Of beter gezegd: Luciano D'Onofrio gaat eraan beginnen. De transfermarkt sluit bijna en dan is de sportief directeur van The Great Old op z'n best. De eerste transfer die hij gaat afronden is een ex-smaakmaker van Charleroi: Cristian Benavente.

Benavente speelde van 2016 tot januari 2019 voor Charleroi, waar hij vooral op het einde zich opwierp als absolute smaakmaker. Verrassend genoeg koos hij voor een transfer naar het Egyptische Pyramids. Dat bracht Charleroi wel zo'n 6 miljoen euro op, maar hij kwam er slechts aan 12 wedstrijden en 3 goals. Daarna trok hij naar Nantes, wat ook geen onverdeeld succes werd. Dat betekent dat het makkelijker wordt om hem los te weken. Hij kent de competitie en kan zowel op de flank als in de spits uit de voeten. Antwerp wil hem nu zo snel mogelijk medisch laten testen en als dat in orde is, staat er niks een overgang nog in de weg, weet Het Nieuwsblad.