Definitief vertrek aan de orde voor Anderlecht-spits, of is Dimata spelbreker?

Dit seizoen paste Mohammed Dauda nog niet in de plannen van Vincent Kompany bij Anderlecht. Een nieuw, en ditmaal definitief, vertrek lijkt aan de orde.

Mohammed Dauda ligt nu ruim 3,5 jaar onder contract bij RSC Anderlecht en kwam in negen officiële gelegenheden in actie voor de club. Zijn laatste partij voor paars-wit was een invalbeurt tegen Cercle Brugge eind 2018. Daarna werd hij uitgeleend aan Vitesse en het Deense Esbjerg.

Mallorca

Nu is er ook een aanbod binnengekomen om definitief te vertrekken. Volgens Het Nieuwsblad wil Mallorca de 22-jarige Ghanees overkopen van Anderlecht. De club wil wel meewerken aan het bod van de Spaanse tweedeklasser.

Het wacht nog wel af wat er met Dimata gebeurt. Dauda komt na Dimata, Colassin en Nmecha in de pikorde, maar een vertrek van Dimata én Dauda lijkt uitgesloten.