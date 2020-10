'Sterke middenvelder van Rangers staat op radar van Anderlecht'

Anderlecht zou nog wel een extra middenvelder kunnen gebruiken en van over het kanaal steken verschillende geruchten de kop op.

Zo schrijft Daily Record dat Anderlecht kijkt naar Glen Kamara als nieuwste aanwinst voor op het middenveld. De sterke verdedigende middenvelder speelt momenteel voor Rangers.

Op het eerste zicht zou je het niet zeggen, maar we spreken hier over een Finse voetballer. De roots van Kamara liggen weliswaar in Sierra Leone. Kamara is ondertussen al 21-voudig international van Finland.

De vraag is alleen of Anderlecht aan de vraagprijs van Rangers kan voldoen. Het jeugdproduct van Arsenal is vaste waarde in Schotland en Rangers zal hem niet zomaar laten gaan.